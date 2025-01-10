В первые дни каникул жители Сахалина смотрели комедии, а к концу праздников перешли на семейное кино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: МТС

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от цифровой экосистемы МТС проанализировали кинопредпочтения жителей Сахалинской области за период новогодних каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов островитяне встретили 2025 год.

Предпочтения жителей Сахалина в области кино и сериалов на протяжении новогодних каникул отличались. Так, в первые дни отдыха сахалинцы отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры выбились семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Сахалинской области в новогодний период стали: «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым; новый сезон сериала «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым; «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и «Дайте шоу» с Милошем Биковичем. Лидерами среди зарубежных фильмов в новогодние каникулы стали «Великая», «Один Дома» и «Принц из Рая 2. Королевское предложение».

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других сахалинцы отдавали предпочтение просмотру телеканалов РЕН, ТНТ, Россия 1, СТС и Россия 24.