В первые дни каникул жители Сахалина смотрели комедии, а к концу праздников перешли на семейное кино
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: МТС
Аналитики онлайн-кинотеатра KION от цифровой экосистемы МТС проанализировали кинопредпочтения жителей Сахалинской области за период новогодних каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов островитяне встретили 2025 год.
Предпочтения жителей Сахалина в области кино и сериалов на протяжении новогодних каникул отличались. Так, в первые дни отдыха сахалинцы отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры выбились семейные киноленты и мелодрамы.
Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Сахалинской области в новогодний период стали: «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым; новый сезон сериала «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артемом Сучковым; «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и «Дайте шоу» с Милошем Биковичем. Лидерами среди зарубежных фильмов в новогодние каникулы стали «Великая», «Один Дома» и «Принц из Рая 2. Королевское предложение».
Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других сахалинцы отдавали предпочтение просмотру телеканалов РЕН, ТНТ, Россия 1, СТС и Россия 24.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:14 7 Января Правила выбора куриных крыльев для приготовления
12:24 9 Января Снайперы на Сахалине отрабатывают навыки стрельбы в условиях плохой видимости
10:26 9 Января В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном
09:53 9 Января За три дня на Сахалине произошло всего одно ДТП
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
Выбор редакции
- 12:18 10 Января Сахалинские полицейские помогали землякам в непогоду
- 12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
- 10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
- 14:12 27 Декабря В Чехов-центре дарят книги маленьким зрителям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?