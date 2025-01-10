В аэровокзале "Южно-Сахалинск" отметили день гражданской авиации Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В честь праздника для пассажиров главной воздушной гавани региона подготовили викторину и подарки. Акцию аэровокзальный комплекс провёл вместе с авиакомпанией «Аврора» и Южно-Сахалинским педагогическим колледжем, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
С самого утра путешественники могли проверить, насколько хорошо они знают историю развития воздушных перевозок в округе. Гражданское сообщение между дальневосточными регионами началось с легендарного рейса пилота Михаила Водопьянова. Именно он проложил первую авиалинию по маршруту «Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Оха – Александровск-Сахалинский» в январе 1930 года. Её протяжённость составила более 1 000 километров. Уже 95 лет она носит гордое название – «Трасса героев», ведь именно этот перелёт навсегда связал материк и остров Сахалин.
Те, кто вспомнил факты о дне рождения гражданских воздушных перевозок в округе, получили брендированные призы от аэровокзала. Сувенирную продукцию уже от «Авроры» выдали на стойках регистрации. Здесь праздничную атмосферу создавали приветливые агенты с открытками в руках. Их в подарок вручали каждому пассажиру авиакомпании. В частности, путешественникам, которые приобрели билеты в Хабаровск.
«Каждую неделю аэровокзал «Южно-Сахалинск» обслуживает на хабаровском направлении более 20 рейсов. Связь между нашими регионами крепчает год от года. Таким образом мы стараемся развивать то наследие, которое нам оставила команда Михаила Водопьянова. Из Южно-Сахалинска островной путешественник может улететь также во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Советскую Гавань и не только. Воздушная гавань предлагает пассажирам лучшие сервисы и обслуживание на высоком уровне. Мы гордимся работать на Дальнем Востоке и прикладываем максимум усилий для комфорта авиапутешественников», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Отметим, перелёты в города Дальнего Востока из аэровокзального комплекса «Южно-Сахалинск» осуществляются ежедневно. Столицы соседних регионов регулярно занимают лидирующие позиции в рейтинге мест, которые островитяне выбирают для отдыха. по поручению Президента Владимира Путина воздушная гавань укрепляет маршрутную сеть по этим направлениям.
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