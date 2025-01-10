На базе отдыха в пригороде Владивостока к людям вышел тигр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке в районе Садгорода местные жители столкнулись с тигром. Камеры засняли его передвижения по территории базы отдыха, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на правительство Приморского края.

Охотнадзор организовал мониторинг местности, полиция патрулирует территорию и проводит профилактические беседы с населением.

Как рассказал замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов, сообщение о встречи с тигром поступило на горячую линию охотнадзора в 22 часа 8 января. Специалисты оперативно выдвинулись на место.

Ночью тигра пытались найти с помощью тепловизоров, но безрезультатно. Днем использовались квадрокоптеры. Жителей просят соблюдать меры предосторожности, не выходить на улицу в темное время суток, не отпускать детей гулять одних.

«В Приморском крае случаев нападения тигра на человека отмечено не было. Тигров больше привлекают собаки, сельскохозяйственные животные. Поэтому просим жителей пригорода на ночь домашних питомцев закрывать в вольеры или подсобные помещения», - отметил Филипп Шутов.