Сахалинэнерго полностью восстановило электроснабжение потребителей, нарушенное циклоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» восстановило централизованное электроснабжение населенных пунктов на Сахалине, нарушенное циклоном. Последние ремонтные работы завершились на линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией один из микрорайонов в городе Углегорске, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

В целом циклон, который сопровождался мокрым снегом и сильным ветром, повлиял на работу 93 ЛЭП среднего и низкого класса напряжения. Большую часть линий энергетики оперативно ввели в работу.

В восстановительных работах было задействовано 18 оперативно-выездных бригад компании (47 человек) и 18 единиц техники.