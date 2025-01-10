Период новогодних праздников на Сахалине прошел без серьезных коммунальных происшествий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Система водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска в период пиковых нагрузок работала в штатном режиме, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.
В новогодние праздники традиционно увеличился разбор воды – южносахалинцы чаще готовили и занимались домашними делами. Сотрудники водоканала подготовились к этому периоду заранее – провели подготовку сетей и перенастроили систему подачи воды в город. Был усилен контроль за работой всей инфраструктуры.
За 10 дней новогодних каникул специалисты «РВК-Сахалин» устранили 4 аварии на сетях водоснабжения и 62 засора канализации. Все они носили локальный характер. В большинстве случаев засоры канализации были допущены жителями Южно-Сахалинска, игнорирующими нормы пользования системой водоотведения.
Сотрудники производственного блока компании непрерывно работали все праздничные дни. Помимо общего контроля за системами водоотведения и водоснабжения, они занимались и текущей работой – ремонтом колодцев, колонок, пожарных гидрантов.
Прием абонентов в центрах обслуживания возобновился с 9 января в привычные часы работы – в понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (касса работает до 15.15).
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