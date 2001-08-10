Названы Топ-3 качеств, которые чаще требовались южносахалинцам в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В топ-3 социальных навыков, которые чаще требовались горожанам в 2024 году, — адаптивность, коммуникабельность и лояльность к переработкам В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.
В этом году каждый второй южносахалинец (51%) уделял внимание развитию как профессиональных навыков, так навыков социального взаимодействия. 22% сосредоточились исключительно на развитии hard skills, а 13% занимались совершенствованием soft skills.
Мужчины чаще женщин концентрировались на профессиональных навыках. Женщины же чаще работали над социальными навыками. Совершенствовать одновременно и те, и другие качества чаще всего приходилось горожанам с зарплатой от 100 тысяч рублей (53%).
Если говорить о наиболее важных soft skills, которые чаще всего требовались в течение 2024 года, то респонденты на первое место ставят стрессоустойчивость (39%), на второе — обучаемость (25%), на третье — адаптивность (23%). Над профессиональным развитием пришлось работать 17% опрошенных. По 16% вынуждены были тренировать ответственность, коммуникабельность и навыки поиска и анализа информации. Еще 14% пришлось воспитывать в себе лояльность к переработкам. 13% отметили важность навыка совместной работы, 12% — стремления к карьерному росту, 9% — организованности.
Женщинам чаще мужчин пришлось работать над эмоциональной стабильностью, в то время как мужчины чаще фокусировались на обучении.
Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, совершенствовала стойкость к стрессовым ситуациям (44%), образовательные навыки (28%) и адаптивность (25%).
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Время проведения: 12 ноября — 19 декабря 2024 года
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