На расчистке Южно-Сахалинска задействованы 125 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С началом снежного циклона дорожные службы приступили к патрульной расчистке областного центра. Сейчас на улицах Южно-Сахалинска и его пригородах задействованы 125 единиц техники и 34 человека.
Основная задача дорожников - обеспечить проезд для работы общественного транспорта, доступа к социальным и дошкольным учреждениям. Детские сады областного центра работают в штатном режиме. Учащиеся первой и второй смен всех школ городского округа 9 января переведены на дистанционный режим обучения.
Общественный транспорт с утра вышел на линии, но есть ограничения по пригородным направлениям. Так, отменены маршруты №189, 119, 177, а также №112 (Долинск — Южно-Сахалинск).
В связи с прохождением циклона на утро четверга закрыты для движения всех видов транспорта участки дорог на Синегорск, Березняки, Весточку (Охотская трасса) и Долинск. Также введены ограничения для движения рейсовых автобусов на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков с 10 по 13 км (Южный пост - база «Восток»). На участке - метель, видимость до 50 м.
Жителей Южно-Сахалинска просят воздержаться от поездок на личном транспорте. В связи с тем, что на улицах города сегодня в течение дня будет производиться расчистка снега, в том числе сталкивание его к обочинам и в парковочные карманы, оставленный транспорт будет значительно мешать этой работе.
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