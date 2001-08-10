Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чтобы ускорить процесс обработки спортивного инвентаря, специалисты багажного отделения стали использовать мобильные стойки. Всего их три. На них разом можно разместить до 18 чехлов с лыжами или сноубордами. При разгрузке самолёта диспетчеры по обслуживанию воздушного судна оперативно выявляют их из числа других чемоданов и сумок и выдают отдельно, в зоне негабаритного багажа. Раньше пассажирам приходилось ждать спортивный инвентарь дольше, ведь специалисты выносили его по одному, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинского аэровокзала.

Те же мобильные стойки сотрудники аэровокзала применяют и при подготовке багажа на вылет. На московских рейсах операторы по обработке багажа используют под перевозку горнолыжного оборудования специальный контейнер, на остальных – загружают лыжи и сноуборды одной партией, отдельно от других чемоданов и сумок, чтобы в аэропорту прибытия пассажиры получили инвентарь быстрее.

Кроме того, с начала зимних каникул агенты авиагавани оказывают услуги по доставке объёмных спортивных принадлежностей из терминала в отели или на склоны «Горного воздуха», а также из отелей обратно, в аэровокзал. При заказе сервиса на прилёт его стоимость составит 3 500 рублей, на вылет – 4 500. Доступна услуга любому путешественнику. Главное – оформить её заранее. Сделать это можно онлайн, на сайте комплекса.

«Вместе со стартом горнолыжного сезона на Сахалине мы фиксируем прирост потока пассажиров в нашем аэровокзале. Чтобы обслуживать их так же быстро и качественно, мы ввели новые сервисы. Доставка багажа и спортивного инвентаря из терминала или обратно снимает большую часть забот с путешественника. Если оформить услугу при вылете из Южно-Сахалинска, вместе с доставкой пассажир получит помощь в прохождении предполётных процедур. Агентов и технику мы готовим оперативно», - прокомментировал директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

Если услуга по доставке спортивного инвентаря будет пользоваться популярностью у пассажиров, она продолжит работать и летом, когда на Сахалине стартует сезон сплавов и сёрфинга.