Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чтобы ускорить процесс обработки спортивного инвентаря, специалисты багажного отделения стали использовать мобильные стойки. Всего их три. На них разом можно разместить до 18 чехлов с лыжами или сноубордами. При разгрузке самолёта диспетчеры по обслуживанию воздушного судна оперативно выявляют их из числа других чемоданов и сумок и выдают отдельно, в зоне негабаритного багажа. Раньше пассажирам приходилось ждать спортивный инвентарь дольше, ведь специалисты выносили его по одному, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинского аэровокзала.
Те же мобильные стойки сотрудники аэровокзала применяют и при подготовке багажа на вылет. На московских рейсах операторы по обработке багажа используют под перевозку горнолыжного оборудования специальный контейнер, на остальных – загружают лыжи и сноуборды одной партией, отдельно от других чемоданов и сумок, чтобы в аэропорту прибытия пассажиры получили инвентарь быстрее.
Кроме того, с начала зимних каникул агенты авиагавани оказывают услуги по доставке объёмных спортивных принадлежностей из терминала в отели или на склоны «Горного воздуха», а также из отелей обратно, в аэровокзал. При заказе сервиса на прилёт его стоимость составит 3 500 рублей, на вылет – 4 500. Доступна услуга любому путешественнику. Главное – оформить её заранее. Сделать это можно онлайн, на сайте комплекса.
«Вместе со стартом горнолыжного сезона на Сахалине мы фиксируем прирост потока пассажиров в нашем аэровокзале. Чтобы обслуживать их так же быстро и качественно, мы ввели новые сервисы. Доставка багажа и спортивного инвентаря из терминала или обратно снимает большую часть забот с путешественника. Если оформить услугу при вылете из Южно-Сахалинска, вместе с доставкой пассажир получит помощь в прохождении предполётных процедур. Агентов и технику мы готовим оперативно», - прокомментировал директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
Если услуга по доставке спортивного инвентаря будет пользоваться популярностью у пассажиров, она продолжит работать и летом, когда на Сахалине стартует сезон сплавов и сёрфинга.
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