Тихоокеанское
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17:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

МТС запустила умный мониторинг люков на Сахалине

МТС запустила умный мониторинг люков на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: МТС

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС защитила люки канализационных колодцев в Анивском районе Сахалинской области умными датчиками. Технологичное решение позволит сократить хищение колодезных люков, предотвратить травматизм и аварии на дорогах из-за разрушения или «вылетания» люков на тротуарах и проезжей части.

Специалисты МТС по заказу акционерного общества «Анивские коммунальные системы» установили умные датчики мониторинга вскрытия канализационных люков на территории города Анива. Датчики работают на базе технологии интернета вещей и позволяют дистанционно следить за состоянием объекта. При повреждении люка или отклонении от зафиксированного положения более чем на 30 градусов, датчик сам отправит диспетчеру автоматическое онлайн-оповещение. После чего для проверки и устранения нарушения на место происшествия отправится выездная бригада.

Дистанционный контроль люков позволяет предотвращать ДТП и несанкционированный доступ к городским коммунальным системам, снижает травматизм среди людей и домашних животных. Благодаря техническому решению МТС, организация может сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг люков и предотвратить возможные хищения крышек и другого имущества городского коммунального хозяйства.

«Умные датчики, установленные на крышках люков, работают в диапазоне частот NB-IoT – сети промышленного интернета вещей, предназначенной в том числе для работы элементов умного города.

Благодаря техническим характеристикам сети оборудование способно передавать сигнал даже из самых труднодоступных мест и сохранять работоспособность до 10 лет без подзарядки и замены батареи. Наш совместный проект с «Анивскими коммунальными системами» — яркий пример того, как цифровые технологии помогают снижать эксплуатационные расходы и обеспечивать безопасность сахалинцев.  Аналогичные решения могут использоваться не только городской среде, но и на производственных предприятиях», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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