Каждый пятый житель Южно-Сахалинска уже прочел астрологический прогноз на 2025 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый пятый житель Южно-Сахалинска уже прочел астрологический прогноз на 2025 год, соощает SuperJob. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активных граждан из города.
Большинство экономически активных граждан не проявляют интереса к астрологическим прогнозам на 2025 год (82%). Каждый пятый южносахалинец (18%) уже ознакомился с предсказаниями: 12% скорее верят в них, а 6% - скорее нет.
Мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами на 2025, однако скептиков среди представителей сильного пола больше.
Горожане в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения. Они верят в них реже, чем респонденты старше 45 лет.
Больше всего тех, кто игнорирует астрологию, среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (88%).
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