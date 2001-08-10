Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый пятый житель Южно-Сахалинска уже прочел астрологический прогноз на 2025 год, соощает SuperJob. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активных граждан из города.

Большинство экономически активных граждан не проявляют интереса к астрологическим прогнозам на 2025 год (82%). Каждый пятый южносахалинец (18%) уже ознакомился с предсказаниями: 12% скорее верят в них, а 6% - скорее нет.

Мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами на 2025, однако скептиков среди представителей сильного пола больше.

Горожане в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения. Они верят в них реже, чем респонденты старше 45 лет.

Больше всего тех, кто игнорирует астрологию, среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (88%).