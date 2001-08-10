Первый миллион пассажиров и десяток новых сервисов: Аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2024 год для главной воздушной гавани региона оказался полным взлётов и открытий. Весной аэровокзал завоевал второе место на национальной авиационной премии «Крылья России», летом вышел на обслуживание более 30 рейсов в день, а осенью встретил своего миллионного пассажира. Уже в начале зимы стало ясно: новогодние каникулы предприятие проведёт на уровне высокого сезона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Каждый месяц в комплексе фиксировали прирост пассажирского трафика на 8–12%. Пик по показателю пришёлся на август. Тогда за 5 недель сотрудники аэровокзала обслужили 184 357 человек.

Возрастали и грузовые перевозки. Особенно активно в последнем квартале 2024: в сезон подготовки к зимним праздникам. Каждый месяц в авиатерминале принимали и отправляли более миллиона тонн груза и почты.

«Чтобы предоставлять услуги на высоком уровне, мы в течение всего года усиливали службы аэровокзала как персоналом, так и техникой. Зимой закупили амбулаторный лифт и тягачи для разгрузки самолётов. К лету для комфорта пассажиров мы открыли дополнительные площади в зоне ожидания вылетов, а на аванперроне – места для стоянок воздушных судов. Это позволило нам параллельно обслуживать по 3 широкофюзеляжных борта: все по популярному у сахалинцев направлению – на Москву», - прокомментировал директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

В течение всего года в воздушной гавани также улучшали действующие сервисы и вводили в работу новые. В апреле авиатерминал запустил новый вип-зал. К услугам пассажиров здесь обустроили лаунж-пространство с библиотекой, развлекательная зона, коворкинг-кабинки, переговорные и помещение для занятий йогой. Кроме комфортного уединённого пространства для отдыха путешественники получили возможность пройти предполётные процедуры индивидуально, с отдельными стойками регистрации и выходами на посадку. В зоне ожидания вылетов обустроили ещё два бизнес-зала с фуршетными линиями, мягкими зонами отдыха и видом на аванперрон.

В июле с заботой о личном авто пассажиров авиагавань открыла бесплатную перехватывающую парковку. Её оборудовали в шаговой доступности терминала вместе с удобными пешеходными дорожками и зоной для выгула собак. В прошлом году возможность бесплатно припарковать авто в непосредственной близости к аэровокзалу была только у льготных категорий граждан. Теперь же эта услуга доступна всем. Общее число мест для стоянки – 170.

Платную же парковку оснастили электрозаправочными станциями. Это нововведение стало частью продуманной экологической программы аэровокзала. В её продолжение в этом году котельную перевели на газ, а терминал оборудовали урнами для сбора батареек.

«В этом году мы успешно реализовали в аэровокзале важные проекты для развития гостеприимства, защиты окружающей среды и повышения эффективности. Наши сервисы нашли отклик у пассажиров. К примеру, капсульный отель выручил многих путешественников во время задержки рейсов из-за непогоды. Бесплатная перехватывающая парковка стала ответом для тех, кто приезжает в аэровокзал, чтобы встретить близких и не готов платить за ожидание в случае непредвиденных обстоятельств. В следующем году мы планируем развиваться в этом же направлении и создавать дополнительные полезные услуги», - отметил начальник неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.

Чтобы пассажирам с нарушениями слуха было в аэровокзале комфортнее, его оборудовали индукционными петлями – устройствами, что усиливают звук в слуховых аппаратах. На информационной стойке разместили планшеты для связи с сурдопереводчиком. В случае обращения диспетчер может оперативно сориентировать путешественника в вопросах расписания воздушной гавани, расположения той или иной зоны, правил провоза багажа и ручной клади.

Также службу организации пассажирских перевозок усилили новые агенты по работе с маломобильными. Услугу по их сопровождению в аэровокзале с первых дней оказывали бесплатно. В этом году штат расширили в связи с приростом рейсов.

Вместе с тем, в авиагавани запустили сразу же несколько сервисов по приоритетному обслуживанию. Так, благодаря программе «Fast Track» любой желающий мог позволить себе пройти предполётные процедуры в ускоренном режиме в сопровождении личного агента. Услуга «Опоздавший пассажир» позволила путешественникам даже в условиях цейтнота успеть на рейс.

Для тех, кто остаётся на острове, но хотел бы отправить личную корреспонденцию, в аэровокзале запустили экспресс-доставку писем. Первым доступным направлением стала Москва.

Чтобы улучшить качество этих сервисов и обслуживания пассажиров в целом главная воздушная гавань региона заключила соглашение с авиакомпанией «Аврора». предприятия решили вместе создать единый стандарт гостеприимства. Первую рабочую встречу посвятили работе в сложных условиях сахалинской зимы. Подобный опыт сотрудничества для российской авиации – первый.

«Как показывают опросы, удовлетворённость пассажиров нашей работой – около 80%. Это высокий показатель. Мы строго следим за качеством услуг и гордимся сотрудничать с лучшими для его развития. В следующем году хотим выйти на показатель удовлетворённости в 90% и выше. Для этого мы хотели бы разработать новые сервисы для детей и маломобильных пассажиров – тех, кто особенно нуждается в нашей заботе», - заметила начальник службы развития производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.

В ноябре аэровокзал Южно-Сахалинска побил рекорд по пассажиропотоку за 2023 год. За 11 месяцев 2024-го главная воздушная гавань региона обслужила 1 339 032 человека. В планах на грядущий год – снова увеличить показатели трафика путешественников.

«В 2025 году мы ждём запуска нового международного сектора и, как следствие, направлений. Конечно, в первую очередь команда аэровокзала ориентируется на сотрудничество с Китаем. В январе мы будем встречать участников Российско-Китайских молодёжных зимних игр, а дальше будем готовы обслуживать и туристов. Наш терминал и сотрудники к этому полностью готовы. Более того, в следующем году мы настроены совершенствовать наши сервисы. Не только для пассажиров международных авиалиний: комфортно в аэровокзале должно быть каждому. Не зря он имеет статус самого просторного и технологичного на Дальнем Востоке», - подчеркнул генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Чтобы удержать позиции в следующем году, аэровокзал «Южно-Сахалинск» планирует активно развивать безлюдные технологии. В авиагавани уже работают репринтеры, на которых можно распечатать талон на рейс, минуя стойки регистрации, ситуацию на территории комплекса контролируют камеры видеонаблюдения, багаж досматривает пятиуровневая система безопасности, оснащённая интроскопами. В перспективе в терминале внедрят концепцию «Тихий аэропорт» и сократят тем самым звуковые оповещения, переведя их на экран. Это поможет снизить утомляемость пассажиров от шума при приросте рейсов, а значит, и уведомлений.