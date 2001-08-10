Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2024
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На Сахалине сняты ограничения движения на участке дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск
15:36, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине сняты ограничения движения на участке дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск

На Сахалине сняты ограничения движения на участке дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сняты ограничения движения на участке 76 км – 96 км (с. Костромское – с. Чехов) автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Сняты ограничения движения на автомобильной дороге регионального значения аэропорт Шахтерск – Бошняково.

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