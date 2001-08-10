Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2024
Сейчас 15:57
100,53|105,95|66,91
На Сахалине сняты ограничения движения на участке дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск
14:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Участки автодороги Палево – Арги-Паги и Ноглики – Вал на Сахалине открыты для движения

Участки автодороги Палево – Арги-Паги и Ноглики – Вал на Сахалине открыты для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 09.30 (сах) 28 декабря открыто движение для всех видов транспорта на участках федеральной автодороги «Южно-Сахалинск - Оха» от с. Палево до с. Арги-Паги и от пгт. Ноглики до с. Вал, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?