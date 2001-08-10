МТС представила медиаприставку для облачного гейминга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: МТС

Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС объявляет запуске первой в России специализированной игровой приставки для облачного гейминга МТС Fog Play. Консоль позволяет превратить любой телевизор в полноценный игровой центр, в котором доступно более двух тысяч компьютерных игр.

Операционная система приставки имеет специальный игровой режим и оптимизированна под облачный гейминг МТС Fog Play. Внутри консоли производительный чипсет Amlogic S905Y4 с 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища. В режиме гейминга поддерживается Full HD и 60 FPS, а геймпад позволяет бесперерывно играть на протяжении 6 часов.

«Облачный гейминг популярен во всём мире. Его главное преимущество заключается в том, что пользователю не нужно тратить большую сумму на приобретение мощного компьютера. Например, сейчас ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. человек. Наша игровая приставка позволит ещё большему количеству людей получить доступ к главным игровых хитам. Отмечу, что первая партия выпущена ограниченным тиражом и уже доступна в продаже на нашей витрине в OZON», — прокомментировал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

Для качественного игрового опыта необходимо стабильное интернет подключение со скоростью от 30 Мбит/с и авторизация по номеру телефона в сервисе МТС Fog Play. В комплект входит приставка, беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель. Стоимость устройства 4990 рублей.

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О сервисе

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований на слабых ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV.