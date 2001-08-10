Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2024
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11:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме

Паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 11.00 (сах)  паромная переправа Ванино-Холмск открыта, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, что на Сахалине в связи с ухудшением погоды в Татарском проливе с 07.00 (сах) 26 декабря до улучшения погодных условий была закрыта паромная переправа Ванино - Холмск.

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