Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2024
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10:13, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске выросли цены на топливо на АЗС

В Южно-Сахалинске выросли цены на топливо на АЗС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

Южно-сахалинские водители вновь заметили изменения цен на топливо на АЗС, принадлежащих ООО "Востокнефтепродукт". Некоторые марки бензина и дизель подорожали на 50 копеек, сообщает astv.ru.

Так, актуальные цены на утро 28 декабря:

АИ-92 - 60 рублей 4 копейки;

АИ-95 - 62 рубля 7 копеек;

Дизель - 79 рублей 59 копеек.

 

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