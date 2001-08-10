В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открыли уникальный арт-объект
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На привокзальной площади главной авиагавани региона оборудовали светящуюся скульптуру. Подрядчики выполнили её в виде геотега – символа аэровокзала. Его оранжевые линии обозначают солнечные лучи, а синие и голубые – морские волны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Таким образом в новом объекте дизайнеры отразили девиз воздушной гавани Южно-Сахалинска: «Встречаем рассвет первыми». Эффект солнечного свечения поддерживают диоды, встроенные в конструктив. Благодаря им, пассажиры, а также их близкие могут рассчитывать на яркие снимки на фоне скульптуры и терминала в любое время суток.
Пьедестал геотега изготовили из композитных материалов, за основу конструкции взяли металл. Уже его обшили листовым пластичным акрилом и плёнкой в цветах аэровокзала. На выходе дизайнерам удалось создать скульптуру, которой не страшны ни морозы, ни метели и ливни, ни ветра.
Наш яркий геотег отмечает место встречи после долгой разлуки, а также точку, откуда начинаются незабываемые путешествия. Мы всегда говорим, что они стартуют в аэровокзале «Южно-Сахалинск». В качестве подтверждения – отзывы пассажиров. Уверен, новый арт-объект станет брендом, неотъемлемой частью снимков и историй о поездке на Сахалин.
Монтаж нового арт-объекта – один из этапов по благоустройству привокзальной площади. В августе 2023-го здесь смонтировали скамейки и урны. Осенью того же года на территории разбили вишнёвый сад, а летом 2024-го сотрудники воздушной гавани лично занялись озеленением зоны отдыха.
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