В расписании полётов на зиму из Южно-Сахалинска - плюс 10 рейсов на Москву
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал Южно-Сахалинск будет обслуживать дополнительные перелёты из областного центра в столицу России с 26 декабря. Рейсы запускает авиакомпания «Аэрофлот», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
По договору о «мокром» лизинге «Аэрофлот» выполнит дополнительные полёты по маршруту Москва-Южно-Сахалинск-Москва на крыльях iFly. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозки по этому направлению, авиакомпания берёт в аренду дальнемагистральные лайнеры Airbus A330-300 вместе с экипажами.
Главная воздушная гавань региона будет принимать на обслуживание эти борта каждый день недели. Согласно расписанию полётов, прибывать в Южно-Сахалинск рейсы будут в 11:05, отправляться обратно – в 13:05.
«Команда аэровокзала Южно-Сахалинск к запуску дополнительных рейсов готова. Штат укомплектован, технологии – современные, цифровые. Это позволяет нам обслуживать пассажиров и воздушные суда на высоком уровне даже в период наплыва рейсов. Сервисы тоже будут предоставлены путешественникам в полном объёме», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Отметим, ранее «Аэрофлот» запустил продажу билетов на дополнительные транзитные рейсы по маршруту “Москва - Красноярск - Южно-Сахалинск”. Обслуживать их главная авиагавань региона будет до конца марта каждую пятницу.
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