В Северо-Курильском районе ожидается прохождение циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 27 и ночью 28 декабря в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее), метель видимость 500 м и менее при ветре в порывах 15-20 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.