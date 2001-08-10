Тихоокеанское
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12:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учились оказывать первую медицинскую помощь

На Сахалине военнослужащие учились оказывать первую медицинскую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие по призыву армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) обучились навыкам оказания первой медицинской помощи на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» с военнослужащими ежедневно проходят занятия по различным видам подготовки, в том числе и медицинской. С военнослужащими проводят теоретическую и практическую часть занятия, фельдшеры помогают освоить бойцам методики и способы оказания первой медицинской помощи.

Бойцы на занятии моделировали различные сценарии оказания помощи при боевых ранениях, обучались применять медицинские средства, остановку кровотечений с помощью жгутов и бандажей, а также транспортировать раненых с помощью тактических носилок и других доступных методов.

Особое внимание уделяется использованию импровизированных средств для оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

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