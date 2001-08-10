На инфляцию в ноябре на Сахалине повлияла подорожавшая сотовая связь и транспорт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ноябре годовая инфляция в Сахалинской области ускорилась и составила 6,4% после 6,0% в октябре. Причиной стал перенос возросших издержек в цены на ряд услуг. Тем не менее значение инфляции в Сахалинской области остается ниже общероссийского и дальневосточного показателей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
В ноябре рост цен на услуги ускорился до 8,3% после 5,8% в октябре. В годовом выражении подорожали проезд в городских автобусах и сотовая связь.
«В прошлом месяце повысилась абонентская плата за услуги сотовой связи из-за переноса в тарифы возросших затрат на зарплаты, а также закупку и обслуживание оборудования, и это ускорило годовую инфляцию в регионе», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.
Снизился прирост цен на курицу, подешевели в годовом выражении окорочка и яйца. Объемы производства куриного мяса выросли в целом по стране. Кроме того, сахалинская птицефабрика сохранила до конца года цены на продукцию.
В целом по России годовая инфляция ускорилась с 8,5 до 8,9%. Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Достигнутая значительная жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к 4% в 2026 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 00:58 21 Декабря GTA San Andreas для Андроид: советы для новичков
- 01:00 21 Декабря Как выбрать и использовать плампер для создания объема губ
- 01:01 21 Декабря Что такое белая доставка из Китая и каковы её преимущества?
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 14:12 Вчера В Чехов-центре дарят книги маленьким зрителям
- 11:45 Вчера В Южно-Сахалинске открылся "центр добра"
- 14:08 26 Декабря Сахалинские школьники побродили по "Литературному лабиринту"
- 09:31 25 Декабря Министр спорта России проведёт пресс-конференцию по Российско-Китайским играм
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?