Тихоокеанское
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12:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На инфляцию в ноябре на Сахалине повлияла подорожавшая сотовая связь и транспорт

На инфляцию в ноябре на Сахалине повлияла подорожавшая сотовая связь и транспорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ноябре годовая инфляция в Сахалинской области ускорилась и составила 6,4% после 6,0% в октябре. Причиной стал перенос возросших издержек в цены на ряд услуг. Тем не менее значение инфляции в Сахалинской области остается ниже общероссийского и дальневосточного показателей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

В ноябре рост цен на услуги ускорился до 8,3% после 5,8% в октябре. В годовом выражении подорожали проезд в городских автобусах и сотовая связь.

«В прошлом месяце повысилась абонентская плата за услуги сотовой связи из-за переноса в тарифы возросших затрат на зарплаты, а также закупку и обслуживание оборудования, и это ускорило годовую инфляцию в регионе», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

Снизился прирост цен на курицу, подешевели в годовом выражении окорочка и яйца. Объемы производства куриного мяса выросли в целом по стране. Кроме того, сахалинская птицефабрика сохранила до конца года цены на продукцию.

В целом по России годовая инфляция ускорилась с 8,5 до 8,9%. Устойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Достигнутая значительная жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к 4% в 2026 году.

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