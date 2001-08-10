Тихоокеанское
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12:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Стела на въезде в Южно-Сахалинск вышла в финал конкурса Минстроя РФ

Стела на въезде в Южно-Сахалинск вышла в финал конкурса Минстроя РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обновлённая стела на въезде в Южно-Сахалинск вышла в финал федерального конкурса по благоустройству. Его проводит Минстрой России. Всего на конкурс поступило 500 заявок из 76 регионов России, сообщает astv.ru.

Южно-сахалинская стела соревнуется с объектами из Ялты, Кирова, Вологды, Клинцов и других городов страны.

"Конкурс проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Уверен, что мы достойны победы!" - написал в своём Telegram-канале мэр Сергей Надсадин.

Проголосовать за стелу Южно-Сахалинска можно в группе во "Вконтакте" до 21:00 28 декабря.

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