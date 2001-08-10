В Южно-Сахалинске открылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие центра общественного развития "Добро.Центр Волонтеры культуры. Сахалин" состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 декабря. Мероприятие собрало островных волонтеров, постоянных читателей и друзей библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе СахОУНБ.

С приветственной речью выступила исполняющая обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова. Она поблагодарила волонтеров культуры за их неоценимую помощь библиотеке в проведении мероприятий и поздравила гостей с открытием центра притяжения добра на Сахалине.

- Сегодняшнее событие, я думаю, ставит на новый уровень волонтерскую деятельность Сахалинской области. — подчеркнула глава СахОУНБ.

С поздравительными словами выступила «серебряный» волонтер и обладательница значка «Лучший волонтер» Международного форума гражданского участия «Мы вместе» Наталья Новопашина. Она подчеркнула, что добро всегда возвращается к тому, кто его делает.

Председатель комитета госдумы по молодежной политике, руководитель ассоциации волонтерских центров и платформы «Добро.РФ» Артем Метелев в видеообращении рассказал о целях социальной франшизы «Добро.Центр» и ее преимуществах для волонтеров и благополучателей.

- Помните, что мы занимаемся прекрасным делом — делаем жизнь в нашей стране, в нашем городе лучше. Мы делаем жизнь людей счастливее, и от этого становимся счастливее сами. - заключил Артем Метелев.

Гости мероприятия также узнали об основных направлениях, которыми будет заниматься Центр при СахОУНБ. Это информирование граждан и организаций, предоставление консультаций, использование платформы Добро.РФ, а также работа на платформе «Добро.Взаимно», где пользователи могут оказывать помощь друг другу, обмениваясь навыками и услугами.

В завершение мероприятия гости задали интересующие вопросы и поздравляли библиотеку с открытием нового пространства, которое будет способствовать развитию добровольчества в Сахалинской области.