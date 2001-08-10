Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2024
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Участок дороги закрыт в Томаринском и Углегорском районах Сахалина
08:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок дороги закрыт в Томаринском и Углегорском районах Сахалина

Участок дороги закрыт в Томаринском и Углегорском районах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 декабря введены ограничения для рейсовых автобусов на участке с 222 по 330 км (Красногорск - Углегорск) автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Для всех видов транспорта закрыты участки:

- автодороги Шахтерск - Бошняково с 0 по 68 км;

- автодороги Углегорск - Орлово с 0 по 26 км.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.

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