Коммунальные службы Поронайского района борются с циклоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специализированная техника вышла на расчистку улиц и тротуаров от снега ранним утром. На данный момент в Поронайском районе для расчистки улиц и дворов привлечено более 110 человек. На расчистке дворовых территорий в Поронайске задействовано 7 единиц специализированной техники, на расчистке улиц и тротуаров - 13 единиц.

Дорожники в первую очередь уделяют внимание расчистке основных улиц, пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта, подъездов к социальным объектам.

Информацию о расчистке снега можно получить по телефонам диспетчерских служб коммунальных предприятий:

- ООО ЖХ «Бумажник» - 53853;

- МУП «Управдом» - 52599;

- МУП «Прогресс» - 98181;

- МУП «Теплотехник-1» - 96204;

- МУП «ВКК» - 93482; 89241811542;

- МУП «ПКК-1» по телефону 52493, 89244803330 (круглосуточно).

Контактные номера отдела ЖКХ Администрации Поронайского городского округа 5-60-03(129), 5-60-03(128).

Круглосуточный номер ЕДДС: 112