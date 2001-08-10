Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Елена Столярова приняла участие в традиционном Новогоднем турнире по стрельбе из пневматического оружия среди лиц старшего поколения.

Примечательно, что женщины являются членами Южно-сахалинского отделения «Союз женщин России».

В турнире приняло участие 25 пенсионеров, каждый из которых продемонстрировал не только мастерство в стрельбе, но и командный дух, который стал основой этого праздника. Атмосфера соревнований была наполнена радостью, смехом и теплом общения между участниками.

Елена Столярова поздравила всех участников с хорошими результатами вручая грамоты и подарки, а также пожелала здоровья, удачи и новых побед в наступающем году.

Каждый участник – это пример для подражания, вдохновляющий молодое поколение на активное участие в жизни общества.