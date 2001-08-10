Главная ёлка для детей прошла на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 450 ребятишек со всех районов области приняли участие в главной детской ёлке области! Это хорошисты и отличники, победители конкурсов, соревнований и олимпиад, активисты и воспитанники интернатов.

23 декабря дети из северных районов побывали в аквапарке "Аква-Сити", а вечером их ждали весёлые игры, гонки, музыкальные и танцевальные батлы, а также творческие новогодние мастер-классы в центре "Восток".

А 24 декабря в Чехов-центре школьникам показали новогоднюю сказку "Как стать Снегурочкой". После спектакля ребята потанцевали вокруг ёлки и поучаствовали в фотосессии с Дедом Морозом. В конце каждому вручили сладкий и памятный подарок от правительства области.

Областная новогодняя ёлка проводится с 2015 года. Она стала для отличившихся ребят желанной и заслуженной наградой, сообщает министерство образования Сахалинской области.