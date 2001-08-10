На Сахалине презентовали учебник по краеведению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году сотрудники Сахалинского областного краеведческого музея приняли участие в масштабном проекте по изданию учебника «История нашего края. Сахалинская область» для учащихся 5–7 классов. Два из трех авторов учебника, а также команда по подбору иллюстративного и справочного материала – сотрудники музея, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Проект по изданию учебника осуществляется Министерством просвещения РФ по указу президента В.В. Путина. Уроки краеведения, которые будут введены в сахалинских школах в 2025 году, направлены на повышение знания школьников о родном крае и формирование у них чувств патриотизма и гордости за свою малую родину. В Сахалинской области работу над подготовкой учебника ведет министерство образования Сахалинской области и Институт развития образования Сахалинской области при поддержке региональных научных учреждений, в том числе Сахалинского областного краеведческого музея.

«Это масштабный проект», – сказала на презентации министр образования Сахалинской области Анастисия Киктева, – «не только потому, что Сахалинская область вошла в список из 32 регионов, выбранных Министерством просвещения в качестве исполнителей проекта, но и потому, что мы сделали очень важный шаг для представления нашей области на федеральном уровне».

«Думаю, что не открою большого секрета, если скажу, что история нашей области масштабна и противоречива», – выступил на презентации один из авторов учебника Виктор Щеглов, заместитель директора музея по научно-исследовательской работе и развитию. «Сахалин и Курильские острова – это фронтир, территории, которые неоднократно меняли государственную принадлежность, что накладывало отпечаток на историю людей, проживающих здесь. Работая над учебником, мы старались привести глубоко потрясшие нас примеры патриотизма обычных русских людей, внесших вклад в развитие области, в ее освоение и развитие. И, мне кажется, нам удалось представить этот учебник именно как историю подвига людей, и положить в его основу принцип патриотизма и любви к своей родине».

При получении благодарственных писем от Министерства образования и Института образования Сахалинской области директор музея Юрий Алин особо акцентировал внимание на тех сотрудниках, которые внесли вклад в работу над учебником, – Евгения Пашенцева, Елена Орлова, Ольга Соловьева, Алена Дегтярь. Музейные сотрудники составили сплоченную команду, которая решала значимые задачи в ходе проекта.