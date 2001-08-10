14:55, | Новости общества Сахалина и Курил
27 декабря в четырех районах Сахалина прогнозируется снег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром и днем 27 декабря в Углегорском районе ожидается ветер 19-24 м/с, порывы 33-35 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.
27 декабря на территории 4 муниципальных образований (Александровск-Сахалинский, Томаринский, Холмский и Невельский районы) прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 13-18 м/с, порывы 27-32 м/с, метель.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:10 Сегодня На Сахалине между Взморьем и Макаровым закрыли дорогу
08:27 Сегодня Руководитель управления Росгвардии по Сахалинской области исполнил желание юного сахалинца
- 09:53 Сегодня На Сахалине работающим пенсионерам с 2025 года проиндексируют пенсии
09:12 Сегодня Восемь районов Сахалина окажутся во власти циклона
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
09:24 20 Декабря За сутки на Сахалине произошло 20 аварий на дорогах
17:38 20 Декабря Директор детской школы искусств на Сахалине осуждена за трудоустройство "мертвых душ"
09:50 20 Декабря На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 14:08 Сегодня Сахалинские школьники побродили по "Литературному лабиринту"
- 09:31 Вчера Министр спорта России проведёт пресс-конференцию по Российско-Китайским играм
- 10:24 23 Декабря На Сахалине открылась выставка, посвященная пребыванию Фёдора Достоевского на сибирской каторге,
- 09:50 20 Декабря На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?