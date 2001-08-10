Тихоокеанское
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14:55, | Новости общества Сахалина и Курил

27 декабря в четырех районах Сахалина прогнозируется снег

27 декабря в четырех районах Сахалина прогнозируется снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром и днем 27 декабря в Углегорском районе ожидается ветер 19-24 м/с, порывы 33-35 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

27 декабря на территории 4 муниципальных образований (Александровск-Сахалинский, Томаринский, Холмский и Невельский районы) прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 13-18 м/с, порывы 27-32 м/с, метель.

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