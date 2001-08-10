Военнослужащие на Сахалине тренировались водить автомобильную технику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине провели тренировку по вождения автомобильной техники в сложных условиях местности, рассказалм ТИА "Острова" в пресс-слубе ВВО.

На теоретической части занятия военнослужащие прослушали лекцию об особенностях движения техники в разные времена года. Кроме того, водителями были сданы зачеты по знанию материальной части автомобиля «Урал» 4320.

В ходе практических занятий, на специально подготовленном учебно-тренировочном комплексе армейского корпуса ВВО, молодые водителя приступили к отработке элементов маневрирования, безопасному ускорению и торможению, прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по гололёду, заснеженным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности.

Особое внимание в ходе занятий по вождению уделялось совершенствованию навыков управления боевой техникой с применением приборов ночного видения. Механики-водители учились ориентироваться на местности ночью в условиях светомаскировки и оказывать помощь застрявшей в снегу технике.

Занятия поводились на специально подготовленном автодроме армейского корпуса ВВО.