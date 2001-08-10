В расписании полётов на март – плюс 10 рейсов на Москву из Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал Южно-Сахалинск будет обслуживать дополнительные перелёты из областного центра в столицу России с 26 декабря. Рейсы запускает авиакомпания «Аэрофлот», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
По договору о «мокром» лизинге «Аэрофлот» выполнит 10 полётов по маршруту Москва-Южно-Сахалинск-Москва на крыльях iFly. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на перевозки по этому направлению, авиакомпания берёт в аренду дальнемагистральные лайнеры Airbus A330-300 вместе с экипажами.
Главная воздушная гавань региона будет принимать на обслуживание эти борта два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям. Согласно расписанию полётов, прибывать в Южно-Сахалинск рейсы будут в 09:30, отправляться обратно – в 11:30.
«Команда аэровокзала Южно-Сахалинск к запуску дополнительных рейсов готова. Штат укомплектован, технологии – современные, цифровые. Это позволяет нам обслуживать пассажиров и воздушные суда на высоком уровне даже в период наплыва рейсов. Сервисы тоже будут предоставлены путешественникам в полном объёме», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Отметим, ранее «Аэрофлот» запустил продажу билетов на дополнительные рейсы на конец декабря и начало января. Их авиакомпания также выполняет на крыльях iFly по договору о «мокром» лизинге.
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