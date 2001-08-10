На Сахалине работающим пенсионерам с 2025 года проиндексируют пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области проиндексирует размер пенсии работающим пенсионерам. Это значит, что повышение будет обеспечено всем получателям страховой пенсии независимо от наличия у них работы, рассказали ТИА "Острова" в фонде.
Согласно изменениям, подписанным Президентом в этом году, пенсии работающих пенсионеров теперь подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии Отделение СФР по Сахалинской будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.
Особенность утвержденного механизма повышения пенсии работающим пенсионерам заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации и закреплен на индивидуальном счете пенсионера. Такой механизм позволит обеспечить более высокую прибавку к выплатам.
Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером. Поясним на примере. Допустим, работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 рублей в месяц, а будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубль. Индексация с 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубль (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 653,66 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). Итого на руки он будет получать 22 181,60 рублей (19 527,94 тысяч + 2 653,66 рубля). Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.
Когда пенсионер уволится, он получит повышение пенсии, которое будет рассчитано с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. При этом максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые уволились с работы в ноябре 2024 года.
Индексация для всех пенсионеров будет произведена автоматически на уровне 7,3%.
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