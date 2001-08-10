Восемь районов Сахалина окажутся во власти циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сильный и очень сильный снег ждут в восьми районах Сахалина 26 декабря. В южной части острова местами прогнозируют метель с порывами ветра до 20 м/с. В центральных же округах стихия продолжит бушевать завтра, сообщает astv.ru.

По данным Сахгидромета, вечером 26, 27 декабря в Поронайском, Смирныховском, Тымовском районах ожидается сильный (7-19 мм), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее).

"Сильная метель видимостью 500 м и менее при средней скорости ветра 12 м/с и более, порывами 20-25 м/с", - отметили синоптики.

26 декабря на территории Макаровского, Долинского, Корсаковского, Анивского районов, а также в Южно-Сахалинске прогнозируют сильный и очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов), ветер до 12 м/с.

26-27 декабря лавиноопасно в пяти муниципальных образованиях:

- Александровск Сахалинский район;

- Смирныховский район;

- Макаровский район;

- Долинский район;

- город Южно-Сахалинск.

Пять пригородных автобусов отменили в Поронайском районе из-за циклона.