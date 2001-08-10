Тихоокеанское
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08:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Руководитель управления Росгвардии по Сахалинской области исполнил желание юного сахалинца

Руководитель управления Росгвардии по Сахалинской области исполнил желание юного сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начальник управления Росгвардии по Сахалинской области полковник полиции Борис Чесноков принял участие в ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний». Всероссийская акция проводится с 2018 года. За время проекта исполнено более 200 тысяч детских новогодних пожеланий. В этом году Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи выступает координатором акции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Полковник полиции Борис Чесноков снял с «Ёлки желаний» шар-открытку с пожеланиями 4-летнего Арсентия из города Холмска. Мальчик очень любит петь и слушать музыку. Его новогодним желанием стали: портативная музыкальная стерео колонка и микрофон.

Торжественное вручение подарков состоялось в культурно-досуговом центре Управления Росгвардии по Сахалинской области. Руководитель Управления вручил мечтателю его желанные игрушки и подарил интерактивную говорящую музыкальную книгу.

Кроме этого, Дед Мороз специального назначения для главного героя и его родителей провёл ознакомительную экскурсию. В комнате боевой славы гости узнали о деятельности подразделений  регионального Управления и познакомились с историей образования ведомства. Кинолог сахалинского ОМОН «Тайфун» показал гостям навыки тренировки  служебной собаки Базука и несколько цирковых приемов. Неожиданным сюрпризом для Арсентия стал служебный автомобиль вневедомственной охраны. Сотрудники разрешили посидеть за рулем и даже включить сирену.

«Дети – наше будущее. Сделать доброе дело, подарить новогоднее чудо, чтоб дети стали счастливыми, дать им возможность почувствовать себя частью большого и светлого праздника может каждый из нас, надо только этого очень пожелать», - отметил полковник полиции Борис Чесноков. 

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