Руководитель управления Росгвардии по Сахалинской области исполнил желание юного сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начальник управления Росгвардии по Сахалинской области полковник полиции Борис Чесноков принял участие в ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний». Всероссийская акция проводится с 2018 года. За время проекта исполнено более 200 тысяч детских новогодних пожеланий. В этом году Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи выступает координатором акции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Полковник полиции Борис Чесноков снял с «Ёлки желаний» шар-открытку с пожеланиями 4-летнего Арсентия из города Холмска. Мальчик очень любит петь и слушать музыку. Его новогодним желанием стали: портативная музыкальная стерео колонка и микрофон.

Торжественное вручение подарков состоялось в культурно-досуговом центре Управления Росгвардии по Сахалинской области. Руководитель Управления вручил мечтателю его желанные игрушки и подарил интерактивную говорящую музыкальную книгу.

Кроме этого, Дед Мороз специального назначения для главного героя и его родителей провёл ознакомительную экскурсию. В комнате боевой славы гости узнали о деятельности подразделений регионального Управления и познакомились с историей образования ведомства. Кинолог сахалинского ОМОН «Тайфун» показал гостям навыки тренировки служебной собаки Базука и несколько цирковых приемов. Неожиданным сюрпризом для Арсентия стал служебный автомобиль вневедомственной охраны. Сотрудники разрешили посидеть за рулем и даже включить сирену.

«Дети – наше будущее. Сделать доброе дело, подарить новогоднее чудо, чтоб дети стали счастливыми, дать им возможность почувствовать себя частью большого и светлого праздника может каждый из нас, надо только этого очень пожелать», - отметил полковник полиции Борис Чесноков.