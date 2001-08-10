Андрей Костин назвал Крым и Камчатку любимыми регионами для отдыха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин поделился своими предпочтениями в выборе мест для отдыха в интервью для подкаста "Легкие деньги" на Первом канале.
Костин подчеркнул, что с 2002 года ежегодно отдыхает в Крыму, где ему нравится проводить время. "Мне даже в европейских санкциях прописано, что одно из моих преступлений – это пропаганда отдыха в Крыму", - отметил он.
Глава ВТБ также выразил восхищение природой Камчатки и рассказал о планах банка по развитию туристических проектов в Камчатском крае: "Мы строим большую гостиницу очень высокого уровня «четыре плюс», она будет построена в самом Петропавловске-Камчатском. Мы присматриваемся к горнолыжному курорту, обсуждаем возможность участия и строительства".
Кроме того, ВТБ построит и подарит Камчатке современный детский лагерь, который рассчитан на круглогодичный отдых 224 человек, а летом сможет принять еще 160 детей. По словам Андрея Костина, место для лагеря уже выбрано.
Костин напомнил, что банк поддерживает крупнейший на Камчатке Кроноцкий заповедник. "Камчатка - это уникально. Как и Крым, кстати. Это уникальные места, конечно", — добавил он.
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