Главная областная ёлка для детей прошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотни ребятишек из всех районов Сахалина съехались в эти дни в областной центр, чтобы принять участие в главной детской ёлке области. Красочное и захватывающее мероприятие ежегодно становится наградой отличившимся за прошедший год ребятам – хорошистам и отличникам, победителям конкурсов, соревнований и олимпиад, активистам, воспитанникам интернатов, - рассказали ТИА "Острова" в ГАУ "РРЦДОиВ".

23 декабря для делегаций из северных районов области было организовано посещение аквапарка «Аква-Сити», а ближе к вечеру – культурно-досуговая программа. В зале УТЦ «Восток» детей ожидали весёлые игры, гонки, музыкальные и танцевальные батлы, а также новогодние мастер-классы по изготовлению значков, свечей, поделок из «мусора», бумажных украшений и живописных сувениров.

Но самая главная часть праздника – новогоднее театральное представление и ёлка с Дедом Морозом – прошла 24 декабря в Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова. Уже в фойе театра детей встречали живые сказочные персонажи, с которыми можно было попозировать на фотозоне или поиграть в салочки вокруг ёлки на втором этаже.

А на театральной сцене после третьего звонка юные зрители с восторгом посмотрели новогоднюю сказку «Как стать Снегурочкой» по пьесе Анны Богачёвой (режиссёр-постановщик Анна Башенкова).

– Сегодня наш театр открывает марафон новогодних сказок, и нам очень приятно, что первыми зрителями будете вы, наши дорогие друзья, которые достигли невероятных успехов в учёбе и творчестве, – обратился к ребятам художественный руководитель театра Александр Агеев. – Наш центр поздравляет вас с наступающим Новым Годом, и мы убеждены, что следующий год для вас будет ещё лучше!

В добром и озорном представлении дети и взрослые увидели совершенно по-новому привычных новогодних персонажей – Снегурочку, Деда Мороза, Лешего, Кикимору, Бабу Ягу, Снеговиков. Главной героиней сказки стала внучка Бабы Яги, мечтающая стать... настоящей Снегурочкой!

Сахалинские артисты под руководством режиссёра из Москвы показали высший театральный класс. Над представлением работали в том числе лучшие хореографы, декораторы, мастера света и звука, так что поучительная и очень музыкальная история с песнями, танцами и переодеваниями никого не оставила равнодушным.

После спектакля ребят ожидали пляски и забавы вокруг ёлки и фотосессия с Дедом Морозом, а напоследок каждый из детей получил сладкий и памятный подарок от имени правительства Сахалинской области.

– Областная новогодняя ёлка – традиционное мероприятие, которое мы проводим с 2015 года, и следующий год уже будет юбилейным, – рассказала представитель организаторов, директор Регионального центра допобразования Наталья Сазонова. – В этом году в празднике принял участие 471 ребёнок. Новогоднее представление становится для отличившихся ребят желанной и заслуженной наградой, а память об этом событии остаётся с ним на всю жизнь!