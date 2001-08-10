В Южно-Сахалинске на период новогодних праздников усилен контроль за работой систем водоснабжения и водоотведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пик водопотребления в Южно-Сахалинске традиционно приходится на 31 декабря –горожане активно готовят угощения к праздничному столу и наводят чистоту в домах. В целом, расход воды в период новогодних каникул традиционно увеличивается. Сейчас специалисты водоканала проверяют готовность объектов водоснабжения и водоотведения к пиковым нагрузкам, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

«Сотрудники производственного блока компании будут непрерывно работать все праздничные дни, чтобы системы водоснабжения и водоотведения работали в штатном режиме. Утверждён график работы в период новогодних каникул, определены ответственные, которые в круглосуточном режиме будут осуществлять оперативное руководство предприятием, с дежурным персоналом проведен инструктаж, усилена охрана режимных объектов водоканала. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформирован необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовлена спецтехника», - подчеркнул генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

В период всех праздничных дней в круглосуточном режиме продолжит работать диспетчерская служба компании. Получить информацию, а также сообщить об утечках, открытых колодцах, перебоях с водоснабжением и засорах канализации можно по телефонам диспетчерской службы «РВК-Сахалин»: +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

Прием абонентов в 2024 году будет осуществляться до 14.40 часов 28 декабря, а возобновится 9 января 2025 года в привычные часы работы. Ознакомиться с ними можно на сайте предприятия.