В камчатское село уже более двух недель не могут доставить продукты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители села Никольское на Камчатке оказались отрезаны от Большой земли. Вот уже более двух недель в населённый пункт не могут доставить продукты. Последняя поставка продуктов в Никольское была 10 декабря, сообщает ИА "Кам 24".

"Самолёт или вертолёт не может вылететь две недели, пароход последний раз был 15 ноября. Рейс в декабре осуществляться не будет из-за погоды. В Никольском нет овощей и фруктов, яиц. Ни продуктов, чтобы приготовить новогодние салаты традиционные. Почты нет, а там подарки детям жители села заказали", – рассказала ИА "Кам 24" жительница села.

Причиной перебоев стала непогода, которая делает невозможным работу авиации. И хоть запас необходимых продуктов в селе есть, он, к сожалению, не бесконечный. По подсчётам краевого минэконома, 12 декабря в селе было 13 тонн продуктов. Неделю спустя, 19 декабря, – уже 10 тонн.

"Остатки картофеля, лука, моркови, яблок и так далее люди раскупили в считанные дни. Такая же ситуация с колбасной продукцией, отсутствуют яйца, они закончились недели две назад. Остальное всё имеется: крупы, консервы, мясо, курица, сыры, молоко, мука, полуфабрикаты, замороженные овощи и другое", – сообщила депутат думы Алеутского округа Анастасия Манько.

Люди надеются на четверг. По информации краевого правительства, 26 декабря погода, по прогнозу, позволит совершить авиарейс в село. Самолёт планирует доставить около 300 килограммов груза. Морские перевозки по-прежнему остаются под вопросом: к вечеру пятницы и на все выходные ожидается очередной циклон с сильным ветром и осадками. По данным краевого минтранса, ближайшая поставка судном будет в начале января.