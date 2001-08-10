Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2024
Сейчас 15:36
99,87|104,23|66,91
В сахалинской автоинспекции рассказали, как будут работать на праздниках
17:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Переход через Сихотэ-Алинь совершил амурский тигр

Переход через Сихотэ-Алинь совершил амурский тигр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долгий путь проделал амурский тигр. По подсчетам ученых, полосатый «путешественник» преодолел около 150 км, перейдя из бассейна Большой Уссурки через хребет Сихотэ-Алинь к морскому побережью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сихотэ-Алинский заповедник.

«Тигр У1509 был впервые замечен в нацпарке «Удэгейская легенда» в конце 2020 года еще котенком. После того, как он вошел в возраст самостоятельности и отделился от матери, ему предстоял долгий путь, как и всем детенышам его породы», - рассказали сотрудники заповедника.

Спустя три года уже взрослым он вновь попал в объективы фотоловушек, но уже на побережье Японского моря в Сихотэ-Алинском заповеднике.

«С февраля 2024 года мы регулярно отмечаем его в южной части заповедника. В этом районе уже обитает тигриное семейство – самец Хан и самка Северина воспитывают здесь уже второе потомство. Пока неясно, останется ли У1509 здесь или продолжит двигаться дальше, - поделилась наблюдениями директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина. - Тем не менее, южная часть заповедника известна высокой плотностью популяции копытных, что может послужить благоприятным фактором для еще одного полосатого хищника».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?