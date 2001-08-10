На Сахалине назвали список компаний-злостных неплательщиков за коммунальные услуги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В компании, обеспечивающей водоснабжение и водоотведение в Южно-Сахалинске, подвели итоги года по своевременной оплате услуг абонентами. В «РВК-Сахалин» сформирован реестр добросовестных плательщиков, а также тех, кто пренебрегает своими обязанностями, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
«Компания выражает благодарность нашим абонентам, в первую очередь юридическим лицам, потребляющим самый большой объем ресурса, которые своевременно оплачивают полученные услуги. Ведь это гарантия бесперебойного предоставления услуг без задолженности и пени. Средства, собранные с тарифной составляющей, наравне с бюджетными и привлеченными инвестициями идут на обеспечение работы систем водоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию отрасли», - отметила коммерческий директор «РВК-Сахалин» Юлия Кириллова.
В 2024 году есть те, кто услуги холодного водоснабжения и водоотведения не оплачивал и накопил солидную задолженность перед предприятием:
- ОАО "Колос" (задолженность более 2,8 млн рублей);
- ООО «Элфис» (задолженность более 800 тысяч рублей);
- ФГАУ "Росжилкомплекс" (задолженность 195 тысяч рублей);
- ООО «Сахагрострой» (задолженность 190 тысяч рублей).
В список злостных неплательщиков в этом году попало и несколько управляющих компаний. Среди таких УК в Южно-Сахалинске:
- ООО "Глория" (задолженность более 1 млн рублей);
- ООО "МАСТЕР ЮГ" (задолженность около 400 тысяч рублей);
- ООО "Аврора" (задолженность более 300 тысяч рублей);
- ТСЖ "Тихая 119-А" (задолженность перед водоканалом 113 085,91 руб.);
- ООО "Управляющая компания сфера-ЮК" (задолженность 29 105,19 руб.);
- ООО УК "Столица" (задолженность 16 795,24 руб.);
- ТСЖ "Березка" (задолженность 14 602,79 руб.);
- ТСЖ "Рябинка" (задолженность 14 180,72 руб.);
- ТСЖ "Ветеран" (задолженность 11 622, 32 руб.).
В компании напоминают, что законодательством предусмотрена ответственность за несвоевременную оплату услуг – ограничение и отключение объектов, а также взыскание задолженности абонентов в судебном порядке.
Также в «РВК-Сахалин» напоминают, что для жителей Южно-Сахалинска действуют разные способы оплаты услуг, а до 27 декабря для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах и частном секторе, действует акция по списанию пени при погашении суммы основного долга.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:38 Сегодня У сахалинца за долги арестовали Лексус
08:59 Сегодня Новоявленного жителя России лишили паспорта за отказ вставать на воинский учет
08:55 Сегодня В камчатское село уже более двух недель не могут доставить продукты
09:25 Сегодня В Южно-Сахалинске на период новогодних праздников усилен контроль за работой систем водоснабжения и водоотведения
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
12:17 18 Декабря На Сахалине судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой инспекции провели рейд
09:24 20 Декабря За сутки на Сахалине произошло 20 аварий на дорогах
17:38 20 Декабря Директор детской школы искусств на Сахалине осуждена за трудоустройство "мертвых душ"
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 09:31 Сегодня Министр спорта России проведёт пресс-конференцию по Российско-Китайским играм
- 10:24 23 Декабря На Сахалине открылась выставка, посвященная пребыванию Фёдора Достоевского на сибирской каторге,
- 09:50 20 Декабря На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании
- 12:15 17 Декабря Сахалинской библиотеке подарили двухтомник "Земля открытий"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?