На Сахалине назвали список компаний-злостных неплательщиков за коммунальные услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В компании, обеспечивающей водоснабжение и водоотведение в Южно-Сахалинске, подвели итоги года по своевременной оплате услуг абонентами. В «РВК-Сахалин» сформирован реестр добросовестных плательщиков, а также тех, кто пренебрегает своими обязанностями, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

«Компания выражает благодарность нашим абонентам, в первую очередь юридическим лицам, потребляющим самый большой объем ресурса, которые своевременно оплачивают полученные услуги. Ведь это гарантия бесперебойного предоставления услуг без задолженности и пени. Средства, собранные с тарифной составляющей, наравне с бюджетными и привлеченными инвестициями идут на обеспечение работы систем водоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию отрасли», - отметила коммерческий директор «РВК-Сахалин» Юлия Кириллова.

В 2024 году есть те, кто услуги холодного водоснабжения и водоотведения не оплачивал и накопил солидную задолженность перед предприятием:

- ОАО "Колос" (задолженность более 2,8 млн рублей);

- ООО «Элфис» (задолженность более 800 тысяч рублей);

- ФГАУ "Росжилкомплекс" (задолженность 195 тысяч рублей);

- ООО «Сахагрострой» (задолженность 190 тысяч рублей).

В список злостных неплательщиков в этом году попало и несколько управляющих компаний. Среди таких УК в Южно-Сахалинске:

- ООО "Глория" (задолженность более 1 млн рублей);

- ООО "МАСТЕР ЮГ" (задолженность около 400 тысяч рублей);

- ООО "Аврора" (задолженность более 300 тысяч рублей);

- ТСЖ "Тихая 119-А" (задолженность перед водоканалом 113 085,91 руб.);

- ООО "Управляющая компания сфера-ЮК" (задолженность 29 105,19 руб.);

- ООО УК "Столица" (задолженность 16 795,24 руб.);

- ТСЖ "Березка" (задолженность 14 602,79 руб.);

- ТСЖ "Рябинка" (задолженность 14 180,72 руб.);

- ТСЖ "Ветеран" (задолженность 11 622, 32 руб.).

В компании напоминают, что законодательством предусмотрена ответственность за несвоевременную оплату услуг – ограничение и отключение объектов, а также взыскание задолженности абонентов в судебном порядке.

Также в «РВК-Сахалин» напоминают, что для жителей Южно-Сахалинска действуют разные способы оплаты услуг, а до 27 декабря для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах и частном секторе, действует акция по списанию пени при погашении суммы основного долга.