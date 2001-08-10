Военнослужащие на Сахалине тренируются в установке и обезвреживании мин-ловушек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине тренируются в установке и обезвреживании мин-ловушек, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие изучают инженерное дело. На теоретических занятиях они изучают взрывчатые вещества, разновидности мин и способы их обезвреживания.
На полигоне «Троицкий» военнослужащие, заключившие первые контракты с Министерством обороны РФ, проводят тренировки по поиску, обнаружению и обезвреживанию мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных растяжек, заложенных на пути следования личного состава в лесном массиве.
Военнослужащим свой опыт передают ветераны и участники боевых действий.
На практических занятиях, также отрабатывается установка минных полей и минно-взрывных заграждений.
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