Военнослужащие на Сахалине тренируются в установке и обезвреживании мин-ловушек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине тренируются в установке и обезвреживании мин-ловушек, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие изучают инженерное дело. На теоретических занятиях они изучают взрывчатые вещества, разновидности мин и способы их обезвреживания.

На полигоне «Троицкий» военнослужащие, заключившие первые контракты с Министерством обороны РФ, проводят тренировки по поиску, обнаружению и обезвреживанию мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных растяжек, заложенных на пути следования личного состава в лесном массиве.

Военнослужащим свой опыт передают ветераны и участники боевых действий.

На практических занятиях, также отрабатывается установка минных полей и минно-взрывных заграждений.