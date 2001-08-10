Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2024
Сейчас 15:35
99,87|104,23|66,91
В сахалинской автоинспекции рассказали, как будут работать на праздниках
13:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

МТС запустит в эксплуатацию отечественные базовые станции LTE "ИРТЕЯ"

МТС запустит в эксплуатацию отечественные базовые станции LTE

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это первый в стране масштабный проект по запуску базовых станций стандартов LTE 800 и LTE 1800, разработанных и произведённых в России. Первые 200 базовых станций будут введены в эксплуатацию в 37 регионах от Дальнего Востока до юга страны уже в начале 2025 года, и в течение года планируется подключить ещё 1000 станций.

Базовые станции «ИРТЕЯ» используют передовые технологии, которые позволяют улучшить качество связи и повысить гибкость сетевой инфраструктуры. В дальнейшем компания планирует начать массовые поставки оборудования для других операторов связи.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?