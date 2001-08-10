В ВТБ определили регионы с самыми большими любителями мандаринов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самые большие любители мандаринов в России живут в Ставропольском крае, Магаданской и Тульской областях, выяснили аналитики ВТБ, проанализировав в преддверии Нового года данные сервиса банка «Геоплатформа».
Как следует из данных продаж мандаринов, жители Ставропольского края покупают до 1 кг новогоднего фрукта в месяц на человека. В Магаданской и Тульской областях покупают около 0,5 кг мандаринов в месяц. В среднем по стране россияне покупают по 300 гр мандаринов в месяц.
В регионах-лидерах по потреблению цитрусовых на мандарины тратят по 0,8-0,9% своих доходов в месяц. Самые доступные мандарины продаются в Астраханской, Волгоградской и Липецкой областях, а наиболее дорогие – в Чукотском автономном округе, в Камчатском крае и Магаданской области.
Мужчины склонны покупать больше мандаринов дорогостоящих сортов: видимо, чтобы порадовать семью. Женщины же более бережливы и склонны покупать большее количество фруктов, но более доступных сортов. Мужчины в целом статистически тратят больше денег на покупку мандаринов, чем женщины, следует из данных «Геоплатформы».
«При помощи "Геоплатформы", которая предоставляет нам обезличенные данные, мы можем с применением технологий искусственного интеллекта анализировать широкий спектр данных о поведении наших клиентов – их предпочтениях, покупках и тп. Это дает нам возможность предлагать им наиболее оптимальные предложения по программам лояльности, системе кешбэков и и тп. Анализ этих данных также позволяет нам формировать оптимальное портфолио банковских продуктов», – отметил начальник управления департамента анализа данных и моделирования ВТБ Юлий Шамаев.
Справочно: «Геоплатформа» – собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Аналитическая платформа для анализа различных геоданных и построения моделей машинного обучения на их основе. При помощи «Геоплатформы» решается широкий спектр задач от оценки недвижимости до оптимизации расположения банкоматов.
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