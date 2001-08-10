В Приморье отловили тигра, который охотился на собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты обследовали тигра, отловленного на прошлой неделе в Дальнереченском районе Приморского края, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на "Центр «Амурский тигр".

На протяжении двух недель хищник регулярно заходил в населённый пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей.

"Травм и ранений у полосатого хищника нет. Его поведение, скорее всего, объясняется молодостью и неопытностью - тигру 18-24 месяца от роду - он только начал самостоятельную жизнь после отделения от матери", - рассказали специалисты.

Сейчас за поведением молодого самца будут наблюдать в центре реабилитации, после чего будет приниматься решение о возможности возвращения в дикую природу.

Кстати, следов пребывания тигра возле школы в Хасанском районе специалисты не обнаружили. Проверяли в тот же день. Кажется, информация, которую все обсуждали в пятницу и субботу, была чьей-то очередной шуткой.