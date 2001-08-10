На карьерный рост в 2025 году рассчитывают 33% жителей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные жители города.
33% жителей Южно-Сахалинска ожидают повышения в должности в новом году. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины.
Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 37% опрошенных до 35 лет и только 22% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.
Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты (57%), менеджеры по работе с клиентами (37%) и дизайнеры (34%). О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя (12%), кладовщики (13%) и секретари (16%).
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Время проведения: 1—19 декабря 2024 года
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