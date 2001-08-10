Пожарные потушили бесхозное здание в селе Сосновка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 декабря в диспетчерскую службу Долинского пожарного отряда 00:47 поступило сообщение о пожаре в селе Сосновка, на улице Карьерной, д. 5, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Горело открытым пламенем бесхозное строение на площади 72 квадратных метра.

Пожарный расчёт прибыл на место в 00: 55. В 01: 58 пожар был локализован, а в 04:00 полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 7 человек личного состава ПЧ№ 23 и ПЧ № 25.

Погибших и пострадавших нет.