Тихоокеанское
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14:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пожарные потушили бесхозное здание в селе Сосновка

Пожарные потушили бесхозное здание в селе Сосновка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 декабря в диспетчерскую службу Долинского пожарного отряда 00:47 поступило сообщение о пожаре в селе Сосновка, на улице Карьерной, д. 5, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Горело открытым пламенем бесхозное строение на площади 72 квадратных метра.

Пожарный расчёт прибыл на место в 00: 55. В 01: 58 пожар был локализован, а в 04:00 полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 7 человек личного состава ПЧ№ 23 и ПЧ № 25.

Погибших и пострадавших нет.

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