Сахалинцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк, входящая в цифровую экосистему МТС, проанализировала основные тренды в области проведения онлайн-мероприятий среди пользователей Сахалинской области в 2024 году.
По данным экспертов МТС Линк, в 2024 году пользователи проводили онлайн-встречи втрое чаще, чем вебинары. При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 годом. В Сахалинской области период деловой активности в формате онлайн-конференций фиксируется с 10 утра и до часу ночи. При этом, самое активное с точки зрения коммуникаций время дня - с 17 до 18 часов, что объясняется активным взаимодействием с коллегами и партнерами в других часовых поясах.
Еще одним трендом 2024 года стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная - включение замены или размытия фона (ее выбирает почти половина пользователей). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.
«Платформа МТС Линк универсальна и подходит практически для любой сферы жизни - бизнеса, медицины, культуры. Активно платформу внедряют в свою работу и образовательные учреждения Дальнего Востока. Так, накануне мы при поддержке Министерства образования Сахалинской области провели на платформе МТС Линк онлайн-урок по истории региона в стиле графического романа. К занятию присоединились ученики 6-11 классов из более чем 100 школ Сахалина и Курил, в том числе из отдаленных и малых населенных пунктов. Аналогичные уроки прошли в Приморье, Амурской области, Хабаровском крае и Костромской области», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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