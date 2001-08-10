Почта России сообщает о работе в новогодние праздники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почта России перейдёт на специальный график работы, чтобы оказывать услуги клиентам в новогодние праздники, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

Уточнённое расписание каждого почтового отделения в дни новогодних каникул уже опубликовано на сайте Почты России www.pochta.ru и в мобильном приложении. Чтобы быть в курсе доставки и ожидаемой даты получения праздничных посылок, компания предоставляет клиентам удобный онлайн-сервис по отслеживанию регистрируемых почтовых отправлений.

31 декабря, 1 и 7 января будут выходными днями для почтовых отделений, в остальные дни Почта России будет обслуживать клиентов и предоставлять все почтовые и финансовые услуги. Не забудьте проверить часы работы вашего местного почтового отделения.

С приближением новогодних праздников каждой семье необходимо спланировать множество событий, в поисках подарков люди совершают покупки в интернете и отправляют поздравительные открытки. В пиковый сезон Почта России расширяет мощности ежедневной обработки посылок. Многолетний опыт работы, точность сортировочных операций и хорошо спланированная система маршрутов доставки позволяют компании справиться с увеличенными объёмами почты.