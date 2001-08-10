После вмешательства прокуратуры в Анивском районе отремонтировали дорогу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Анивского района Сахалинской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Установлено, что на дорогах общего пользования местного значения Анивского городского округа имеются повреждения (выбоины) на асфальтобетонном покрытии проезжей части, дорожная разметка отсутствует.

В связи с этим, прокуратурой района в МБУ Анивское «Благоустройство» внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, произведен текущий ремонт дорожного полотна, нанесена дорожная разметка, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

12 декабря 2024 года постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Анивского района Сахалинской области главный инженер МБУ Анивское «Благоустройство» привлечен к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Постановление в законную силу не вступило.