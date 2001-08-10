После вмешательства прокуратуры в Анивском районе отремонтировали дорогу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Анивского района Сахалинской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Установлено, что на дорогах общего пользования местного значения Анивского городского округа имеются повреждения (выбоины) на асфальтобетонном покрытии проезжей части, дорожная разметка отсутствует.
В связи с этим, прокуратурой района в МБУ Анивское «Благоустройство» внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, произведен текущий ремонт дорожного полотна, нанесена дорожная разметка, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
12 декабря 2024 года постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Анивского района Сахалинской области главный инженер МБУ Анивское «Благоустройство» привлечен к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
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