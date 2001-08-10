Сахалинцы предпочитают российские драмы и комедии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС провела исследование кинопредпочтений жителей Сахалинской области за 2024 год. Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, что в уходящем году для просмотра кино и сериалов сахалинцы чаще выбирали смартфоны, а новинки проката смотрели на больших экранах. Жители региона отдавали предпочтения драмам, комедиям и документальным фильмам.

По данным KION самыми популярным проектом этого года среди пользователей Сахалина стал нашумевший сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева, с премьеры которого прошло полмесяца. В топ-5 также вошли абсолютный хит «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, сериал об изнанке шоу-бизнеса «Дайте шоу» с Милошем Биковичем. комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным и социальная драма «Обоюдное согласие». В целом, кинопредпочтения сахалинцев совпали общероссийскими трендами.

Среди зрителей Сахалинской области также вырос интерес к документальным проектам. Среди самых популярных документальных картин на платформе — журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи»; фильм «Жизнь по вызову. Мужской взгляд», где зрители впервые увидели прототип героя Павла Прилучного и картина «Нелюбимка» о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.